Príncipe William estaria profundamente abalado

Após dar uma entrevista dizendo que não havia conversado com Harry desde as revelações do duque e da duquesa de Sussex ao programa de Ophah Winfrey, o príncipe William teria confidenciado que está profundamente decepcionado com a atitude do irmão de compartilhar assuntos familiares. Reportagem do site ET, indica que o fato de ter compartilhado informações e conversas da família abalou William.

Na semana passa, ele quebrou o silêncio sobre a bombástica entrevista e defendeu a Família Real. “Não somos uma família racista”, disse o duque de Cambridge à Sky News.

Em conversa com Oprah, no dia 7 de março, Meghan Markle contou que sabia, durante a gravidez, de que a Família real estava preocupada com a cor da pele de seu primogênito com o príncipe Harry. Apesar de nada ter sido dito diretamente a ela, o receio de que o bebê tivesse pele escura foi retransmitido por Harry.

A revelação veio depois que Meghan disse a Oprah que, quando grávida, ela foi avisada de que Archie não receberia um título.

“O primeiro membro de cor nesta família não tendo o mesmo título que os outros netos…”, afirmou Meghan. “Estávamos com muito medo de ter que oferecer nosso bebê, sabendo que eles não seriam mantidos em segurança.”

“Naqueles meses em que eu estava grávida, quase na mesma época, tivemos em paralelo uma conversa sobre ele não obter segurança, ele não receberá um título… E também preocupações e conversas sobre como a pele dele poderia ser escura quando ele nascesse “, ela continuou. (veja todos os detalhes da entrevista à Oprah aqui).

Segundo a jornalista Gayle King contou à CBS, Harry já teria conversado com William e com o príncipe Charles depois da entrevista, mas o papo não teria sido muito produtivo. No entanto, Harry teria ficado feliz em pelo menos já ter estabelecido um contato com o pai e o irmão.