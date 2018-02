Você sabia que os príncipes Harry e William têm irmãos postiços?

Apesar dos olhares atentos a todos os passos que príncipe Harry e príncipe William dão, existe um detalhe da vida deles que pouca gente presta atenção. Os filhos de Lady Di e príncipe Charles têm uma irmã e um irmão postiço, você sabia?

Laura Lopes, 40 anos, e Tom Parker Bowles, 43 anos, são enteados de príncipe Charles e, portanto, irmãos postiços dos netos da rainha Elizabeth II. Os dois são frutos do primeiro casamento de Camila Parker, Duquesa da Cornualha, casada com Charles desde 2005. O pai deles é Andrew Parker Bowles, oficial militar britânico aposentado, com quem Camila foi casada por 22 anos, se divorciando em 1995.

Laura administra a The Space Gallery, em Londres, enquanto o irmão Tom é um crítico gastronômico respeitado. Ele, por sinal, além de enteado, é afilhado de príncipe Charles. Os dois, com certeza, estarão presentes no casamento de Harry e Meghan Markle.

Veja os cliques dos quatro quando seus pais se casaram: