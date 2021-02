Rainha e Kate vão aparecer na TV no mesmo dia que Meghan e Harry

A entrevista de Meghan Markle e príncipe Harry para a apresentadora Oprah Winfrey promete uma visão mais próxima da nova realidade do casal, que anunciou recentemente a chegada do segundo filho e a separação total da funções da realeza.

Porém, a atenção voltada à Megxit, que são tão reservados, precisará ser dividida neste dia com o restante da família, já que a rainha Elizabeth, o príncipe William, a duquesa Kate Middleton e o príncipe Charles farão uma aparição na televisão poucas horas antes deles.

O motivo da aparição da família real na TV é o Dia da Commonwealth, que tradicionalmente acontece na Abadia de Westminster, mas que neste ano, por conta da pandemia, será apenas televisionado pela BBC no dia 7 de março. Segundo a People, o horário foi decidido há aproximadamente três semanas e os vídeos da realeza não serão ao vivo, mas sim conteúdos gravados anteriormente.

A entrevista de Oprah com Meghan e Harry, que acontecerá na emissora norte-americana CBS, será também no dia 7 de março. Entretanto, por conta do fuso-horário, na Inglaterra, o programa será transmitido na manhã do dia 8 de março.

Segundo a emissora, a conversa íntima falará “desde a entrada na realeza, casamento, maternidade, trabalho filantrópico até como ela está lidando com a vida sob intensa pressão pública”, informou a CBS. “Mais tarde, as duas se juntam ao Príncipe Harry para falar sobre sua mudança para os Estados Unidos e suas esperanças e sonhos futuros para sua família em expansão.”