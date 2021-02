Meghan Markle e Harry não abrem mão de uma coisa após saída da realeza

Meghan Markle e o príncipe Harry vão dar continuidade à cultura de atuar em trabalhos sociais, assim como faziam enquanto estavam na realeza. Ainda que as funções reais não façam mais parte de rotina do casal, o voluntariado não será deixado de lado.

De acordo com a People, a organização não governamental World Central Kitchen, que oferece alimento a pessoas impactadas por desastres climáticos, anunciou nesta quarta-feira (24) a parceria com a Fundação Archewell, dos duques de Cambridge, para construir Centros de Ajuda Comunitária.

O primeiro centro construído, que fica no Caribe, serve de abrigo para proteção de futuros furacões. Eles ainda planejam lançar um programa de treinamento culinário este ano para capacitar chefs para preparar comida para um grande número de pessoas, visando uma situação de emergência.

No comunicado divulgado na última sexta-feira, a realeza informou que o casal não retornaria mais às suas funções reais, incluindo a atuação em instituições de caridade do Reino Unido.

“Não é possível continuar com as responsabilidades e deveres que vêm com uma vida de serviço público”, pontuou a rainha Elizabeth II no anúncio de desligamento do casal das funções da realeza britânica.

Por outro lado, Meghan e Harry responderam o comunicado com a seguintes explicação: “Todos nós podemos viver uma vida de serviço. O serviço é universal.”

Vale lembrar que a relação de Megxit com o trabalho social foi sempre próxima. A instituição de caridade com projetos voltados a jovens ativistas, Queen’s Commonwealth Trust, teve Harry ocupando a presidência e Meghan como vice. Com a saída, a organização divulgou um comunicado agradecendo o trabalho do casal.

“Eles nos possibilitaram um progresso rápido e nos ajudaram a preparar a organização para sua próxima fase (…) Estamos felizes por eles permanecerem em nosso círculo de torcedores.”