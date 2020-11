Charles teria dito a Diana que não a amava na véspera do casamento

Não era à toa que a princesa Diana considerava seu casamento com o príncipe Charles “um inferno desde o primeiro dia“. Afinal, que mulher gostaria de descobrir na véspera de se casar que seu noivo não a ama de verdade? E pior: ter que ouvir isso exatamente dele?

Pois, segundo o documentário The Diana Interview: Revenge of a Princess, foi exatamente o que aconteceu com Lady Di na noite anterior à cerimônia, em julho de 1981. Quem faz a revelação é Penny Thornton, astróloga pessoal da princesa.

“Uma das coisas mais chocantes que Diana me contou foi que na noite da véspera do casamento, Charles disse a ela que não a amava”, contou Penny no documentário, segundo informações do jornal Daily Star.

A declaração, obviamente, teria abalado tanto a futura princesa que ela cogitou desistir de tudo ali mesmo. “Naquele ponto, ela já não queria dar continuidade ao casamento, ela pensou em não comparecer”, continuou a astróloga, acrescentando achar que Charles não queria que o casamento dos dois começasse com falsas premissas e decidiu ser honesto com ela.

Não são todos que dão o benefício da dúvida ao príncipe de Gales. Em outra parte do documentário, o fotógrafo real Ken Lennox chama Charles de “atroz” por ter ido jogar polo minutos depois de Diana dar luz ao príncipe Harry.

Ken, que esperava na frente do hospital St. Mary para tirar fotos do casal com o filho recém-nascido, chegou a apostar com outro fotógrafo que, por ser tão absurdo, o rumor sobre a partida de polo não era verdadeiro.

“Eu perdi 50 libras porque não conseguia acreditar que um homem com um bebê recém-nascido daria no pé para jogar uma partida ridícula de polo. Fazer algo assim com uma esposa com um bebê recém-nascido foi atroz. Se ele pensava que poderia tratar a esposa daquele jeito, ele estava em sérios problemas”, disse o fotógrafo.

