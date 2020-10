Para Diana, seu casamento era “um inferno desde o primeiro dia”

Não há dúvidas de que a vida conjugal da princesa Diana e do príncipe Charles não era nenhum conto de fadas, mas um documentário que estreia esta semana irá escancarar (ainda mais) a infelicidade vivida por Lady Di nos anos em que esteve casada.

Diana: The Truth Behind the Interview irá ao ar no Reino Unido nesta quarta-feira (21), trazendo os bastidores da famosa entrevista de Diana para a BBC em 1995. Foi nela que, com a frase “Éramos três neste casamento… então ficou um pouco lotado”, a princesa revelou as traições de Charles com Camila Parker Bowles.

No documentário, Sir Max Hastings, que na época da entrevista era editor de um jornal, conta como, três meses antes do programa ir ao ar, a princesa já o havia procurado para contar sua história e desabafar sobre suas dores.

“Ela disse que estava terrivelmente ansiosa para que seu lado da história fosse divulgado. E eu passei algumas horas com Diana e ela deu um show maravilhoso. Quero dizer, coisas absolutamente emocionantes”, disse o jornalista, segundo informações da PEOPLE.