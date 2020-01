Pós-BBB19 teve evento cancelado, polícia e até término de “namoro”

O BBB19 fez história na Globo por ser o primeiro reality show da emissora a ter zero barracos durante os três meses de confinamento. Embora dentro da casa pouca coisa interessante tenha acontecido, no lado de fora após o programa as coisas estão bem mais animadas.

Há alguns anos a Globo promove o #RedeBBB como uma extensão do reality. Nesse programa virtual, exclusivo para internet, apresentadores recebem convidados, antigos participantes e eliminados da semana para um debate bem humorado, e ao final da temporada rola sempre um grande especial que reúne todos os participantes em vários debates, exibindo cenas do programa e colocando pessoas tretadas para conversar sobre aquele momento do confinamento. Porém, nesse ano de 2019, esse encontrão dos brothers foi cancelado possivelmente por um motivo parecido com o do ano de 2017.

Naquele ano, a poucos dias da final, Marcos Harter havia sido expulso do reality por agredir Emily (a vencedora do BBB17). Por causa do clima pesado, a produção achou melhor não realizar esse encontro pós-programa, que só voltaria no BBB18. Dessa vez, também por motivos de clima, ficou inconcebível reunir os brothers após o programa quando eles nem topam ficar no mesmo cômodo. Durante a festa pós-BBB19, o pessoal da Gaiola se retirou do recinto assim que a vencedora Paula apareceu.

Paula também teve uma agenda cheia nesses últimos dias. Logo depois de um belíssimo café da manhã com Ana Maria Braga e gravações de vídeos para o Gshow, a mineira precisou dar um pulinho na delegacia para depor pelo crime de intolerância religiosa, após frases controversas proferidas no reality. A vencedora chegou a cobrir o rosto com uma blusa para evitar registros na saída da delegacia.

E mesmo quem estava “tudo bem” acabou não ficando tão bem assim. Alan e Hana protagonizaram o único casal saudável da temporada, mas aparentemente acabou. Em entrevista ao site oficial do BBB19, o surfista explicou que conversou com seu affair e que ambos chegaram à conclusão que vão continuar como amigos mesmo: “Acho que tenho medo do amor, mais ou menos isso. Mas na casa não tem como fugir disso, foi tudo muito intenso o que vivemos. Temos muito carinho um pelo outro”.

Pois é, se tudo isso de barraco tivesse acontecido dentro do BBB19, o reality teria sido bem melhor, não?