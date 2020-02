Passione: Totó compra um sítio e começa a namorar Felícia

Totó e Felícia: amor que nasce da amizade

Foto: Divulgação/Rede Globo

Com a ajuda de Felícia (Larissa Maciel), Totó vai ver alguns sítios no interior de São Paulo e acaba comprando uma linda terra. A jovem fica encantada com o convite do italiano para trabalhar lá com ele. No entanto, dias depois se entristece ao ver Totó saindo de carro com Clara, quando a viborazinha o procura. Cheia de esperança, Candê incentiva a filha a ser mais atirada. Mesmo balançado por Clara, o camponês acaba beijando Felícia e iniciando um namoro com ela, numa tentativa de esquecer a paixão que ainda tem pela esposa.