Passione: Diana morre nos braços de Mauro

Diana irá morrer após o parto

Foto: Divulgação/Rede Globo

O público venceu! No próximo dia 18 de dezembro, um sábado, vai ao ar a dramática cena da morte de Diana. A personagem, que começou a novela com a missão de ser a heroína da trama, não caiu nas graças do público e vai acabar agonizando nos braços de Mauro, seu amado.

Segundo o jornal Extra , após o parto, Mauro vê Diana muito abatida no centro cirúrgico. A jornalista diz para ele que a filha, que se chamará Vitória, está na incubadora e vai ficar bem. Em seguida, ela pede para o marido cuidar bem do bebê. Ele retruca que os dois irão cuidar dela juntos.

Emocionada e quase sem forças, Diana diz: “Cada momento que a gente viveu junto foi mágico, lindo, especial, só nosso. Obrigada, meu amor, você me fez sempre a mulher mais feliz do mundo. Eu sei que era ou eu ou a Vitória, mas eu não podia fazer isso com você, com a nossa filha”.

Mauro ficará ao lado de sua amada durante todo o tempo

Foto: Divulgação/Rede Globo

Mauro fica desesperado ao ver a vida de Diana se extinguir na sua frente e tenta reanimá-la: “Força, você vai resistir. Olha o que eu trouxe: os sapatinhos da Vitória, que você me deu quando contou que estava grávida, lembra?”, diz ele.

Porém, o estado de Diana é irreversível. Resignada, ela acaricia o sapatinho e diz suas últimas palavras: “Cuida dela, Mauro! Cuida da nossa Vitória!”.