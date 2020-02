Para 2014, Fernanda Machado deseja a chegada da cegonha

Fernanda Machado no Réveillon CONTIGO! Oral-B no Copacabana Palace

Foto: Claudio Andrade / Contigo! Online

Fernanda Machado tem um desejo muito especial para o ano que começa: um bebê! “Quero ser mãe no ano que vem. A hora está chegando, sou muito maternal”, disse ela, ao lado do noivo americano Robert Riskin, durante o Réveillon CONTIGO! Oral-B no Copacabana Palace. Mas os planos são para o segundo semestre. Antes, ela irá oficializar a união com duas cerimônias pequenas, segundo ela. “Faremos uma aqui no Brasil, pra minha família, e outra na Califórnia, para a família do Bob. Nunca sonhei em casar, mas agora a gente noivou e foi uma energia tão legal. Mas não quero que meu casamento se transforme num evento”, explica a atriz.

No primeiro semestre, Fernanda irá filmar nos Estados Unidos o longa-metragem Broken. “Será um ano de cinema. Também irei lançar o filme Confie em mim“, falou. A atriz levou os pais, Alenice Machado e Joaquim Machado, além do sogro, Half Riskin, pela primeira vez no Brasil, para virarem o ano ao seu lado. “O réveillon de Copacabana é único. Ano passado o Bob veio pela primeira vez e chorou. É uma energia inacreditável”, explicou.

Fernanda beija o noivo, Robert

Foto: Claudio Andrade / CONTIGO! Online