Paloma Bernardi: atriz revelação de “Viver a Vida”

Paloma Bernardi vive a doce Mia, na

novela “Viver a Vida”

Foto: Daniel Benassi

Raio X

Nome: Paloma Bernardi

Altura: 1,64 m

Peso: 49 kg

Nascimento: 21/4/85, em São Paulo

Signo: Touro

Estado Civil: Solteira

Local onde mora: Rio de Janeiro, mas a família em São Paulo

Pai: Nestor (empresário)

Mãe: Dil (artista plástica)

Irmãos: Rayssa, 18 anos, e Diego, 23.

Primeiro trabalho na TV: Colégio Brasil, do SBT, aos 11 anos.

Ah, o amor…

“Não estou namorando. Preciso de alguém que entenda meu trabalho. Para isso, é necessário amor, confiança e privacidade.”

Sem roupa?

“Não posaria nua. Meu foco não é ser famosa, mas estar nos palcos, telinhas e telonas. Nesses veículos pode acontecer nudez, mas tem contexto.”

Boa forma

“Como não sou fã de academia, danço. Em São Paulo, no meu espaço cultural, o Amarte, pratico balé, jazz, dança contemporânea…”

A hora da estrela

“Viver a Vida é o meu primeiro trabalho na Globo. Já tinha feito testes, mas não rolava. Nunca desisti! Tudo tem seu tempo e chegou a minha vez!”

Família

“Contei a uma amiga que Mia é adotada, e ela me disse que também era. Nunca imaginei! Ela tem uma relação ótima com a família e vive essa realidade feliz. Encontrei outra Mia.”

Adoção

“Adotar é uma prova de amor. Quero ter meus filhos e, depois, posso adotar. Peço a Deus condições para isso acontecer, pois amor terei de sobra para dar!”

O cacheado perfeito de Mia

A hair stylist Rita Fischer ensina a fazer o penteado Para o ensaio de VIVA!, a especialista aplicou a loção termoprotetora da Redken nos fios ainda secos de Paloma. O objetivo? Reduzir o frizz. Em seguida, com um babyliss fino, fez ondas desiguais. Depois de frias, as madeixas foram soltas com os dedos. Para finalizar, o spray ultrabrilho, da Redken.