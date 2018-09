Padma Lakshmi arrasa no Emmy Awards com um vestido repetido

A modelo, atriz, apresentadora e escritora indiano-americana Padma Lakshmi decidiu repetir o vestido de outra premiação no Emmy Awards de 2018. Engana-se quem pensa que foi por falta de roupa ou por deslize: ela teve um motivo importante.

A artista já tinha usado o vestido vermelho de J. Mendel para o prêmio Vogue India Women of the Year no ano passado e escolheu usá-lo novamente na segunda à noite, dia 17.

“Estou animada por usar este belo vestido novamente”, disse a atriz de 48 anos. “Acho que devemos parar de passar essa mensagem de que todos nós temos esses armários intermináveis ​​de roupas, que nunca usamos mais de uma vez, especialmente em um tapete vermelho, para as mulheres jovens e meninas”.

Leia mais: Simaria volta a passar mal e Simone anuncia pausa nos trabalhos da dupla

Padm, apresentadora do programa Top Chef, ainda defendeu o lado das pessoas que produziram o vestido: “As horas que são necessárias, o trabalho dos artesãos e os tecidos maravilhosos merecem ser usados ​​novamente e sempre valorizados. Parece um desperdício não aproveitar esses vestidos.”

Assim como Padma, a atriz e comediante Tiffany Haddish já chamou atenção por reutilizar o vestido de Alexander McQueen (de US $ 4.000) quatro vezes.

O vestido branco de Tiffany já brilhou na estréia de “Girls Trip”, no palco, quando ela apresentou o programa “Saturday Night Live”, durante uma aparição no Oscar de 2018 e quando a atriz recebeu o MTV Movie & TV Awards de 2018.

Leia também: No aniversário de 34 anos de Harry, 34 fotos contam a história do príncipe

A equipe de estilo do Haddish, responsável por seus looks, não conseguia entender por que ela iria querer usar o mesmo vestido mais uma vez. “Toda a minha equipe me disse: ‘Tiffany, você não pode usar esse vestido em “SNL”. É um tabu usá-los duas vezes”, explicou ela.

Leia mais: Shiloh, filha de Angelina e Brad, está cada vez mais a cara do pai

Padma Lakshmi no Emmy Awards de 2018 Padma Lakshmi no Emmy Awards de 2018

Tiffany Haddish no MTV Movie And TV Awards de 2018 Tiffany Haddish no MTV Movie And TV Awards de 2018

Veja mais: Chega ao fim o dinheiro para investigar paradeiro de Madeleine McCann

VOTE no Prêmio CLAUDIA e escolha mulheres que se destacaram