Shiloh, filha de Angelina e Brad, está cada vez mais a cara do pai

Shiloh já está com 12 anos! A filha de Angelina Jolie e Brad Pitt chamou a atenção da imprensa já aos quatro anos de idade quando a mãe disse à Vanity Fair que ela se identificava com o gênero masculino. “Ela gosta de se vestir como um menino. Ela quer ser um menino. Então, nós cortamos o cabelo dela curtinho. Ela gosta de usar tudo que seja de garoto. Ela pensa que é um dos irmãos”, disse na ocasião.

Em fotos recentes, ela parece estar confortável com a identidade de gênero revelada pela mãe na infância. No entanto, a família nunca confirmou a transição oficialmente, por isso nos referimos a Shiloh com palavras no gênero feminino. Nas imagens, ela aparece linda de cabelo curtinho e aparelho nos dentes – e bem mais alta do que estamos acostumadas.

De acordo com o o psiquiatra Alexandre Saadeh, coordenador do Ambulatório de Transtorno de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do Hospital das Clínicas de São Paulo, os pais não precisam se desesperar em nenhum sentido quando uma criança diz se identificar com outro gênero. “Para uma criança, se dizer menino ou menina pode ter múltiplos significados. Então, é preciso tomar cuidado para não induzi-la a nada”, pondera. “Diferenciar isso na infância não é simples. Então, na dúvida, é melhor não afirmar nada e deixar a vida seguir seu curso, acompanhando sem interferir.” “Para uma criança, se dizer menino ou menina pode ter múltiplos significados. Então, é preciso tomar cuidado para não induzi-la a nada”, pondera. “Diferenciar isso na infância não é simples. Então, na dúvida, é melhor não afirmar nada e deixar a vida seguir seu curso, acompanhando sem interferir.” Ponto para os pais de Shiloh, que parecem estar respeitando os sentimentos da filha enquanto ela cresce e se conhece melhor.

