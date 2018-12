Família real: 6 protocolos da realeza para o Natal

Você já parou para pensar como a nobreza comemora o Natal? Mesmo sendo uma família para lá de excêntrica, isso não quer dizer que eles não tenham suas próprias tradições para a comemoração. Confira quais são elas e saiba detalhes de como será o Natal 2018 da rainha Elizabeth, Philip, Charles, Meghan Markle, Harry, Kate Middleton, William e familiares:

O lugar

Desde 1988, a família real se reune na propriedade da Rainha em Norfolk, Londres, para celebrar a data. A residência se chama Sandringham House. Antes disso, eles passavam no Castelo de Windsor.

A árvore

Segundo o site oficial da monarquia, a rainha Victoria foi a responsável por popularizar as árvores de Natal. Hoje, sua família e a Rainha Elizabeth II valorizam bastante dar “os retoques finais” nelas.

Os presentes

Sim, a nobreza troca presentes. Se são joias, ninguém sabe. Mas a tradição é dar os embrulhos na hora do chá, à tarde, de acordo com o site The Royal.

O jantar

Pontualmente às 20:30 da noite, o jantar da véspera de Natal é servido. Segundo o The Daily Beast, é esperado que os convidados estejam vestidos formalmente.

A oração

Todo ano, a família real participa de uma reza matinal em Santa Maria Madalena, em Londres, em uma igreja rural – uma das favoritas da Rainha Elizabeth II. O momento acontece no dia de Natal, 25 de dezembro.

A produção EastEnders, da BBC, cujo primeiro capítulo foi ao ar em 1985, é a favorita da rainha Elizabeth II. A novela conta a história da vida doméstica e profissional de pessoas comuns que moram na cidade fictícia de London Borough of Walford, localizada em East End, Londres. Ao final do dia, a família se reúne em torno da televisão para assistir ao capítulo especial de Natal da novela, e também ao discurso da rainha.

