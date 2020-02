‘Órfãos da Terra’: Dalila é alvo de tiro e fica em coma

Dias melhores virão, menos para a vilã de ‘Órfãos da Terra‘. Segundo os spoilers dos próximos capítulos da novela das seis, Dalila (Alice Wegmann) sofrerá uma série de pequenas desgraças que transformarão sua vida numa verdadeira novela mexicana.

Para começar, Almeidinha (Danton Mello) descobrirá que o tal exame de DNA feito pela imigrante foi falsificado. Como se isso já não fosse tragédia o bastante para sua vida de golpes e trambiques, Robson reaparecerá na novela e dará um tiro em Dalila.

A vilã ficará em coma por alguns capítulos, mas logo despertará após um outro personagem da novela reaparecer. Ficou com curiosidade? Confira nosso resumão que a gente explicou tudo!

Segunda-feira, 19 de agosto – Dalila é acusada de forjar resultado

Jamil (Renato Góes) e Laila (Julia Dalavia) são expulsos da casa de Dalila. Almeidinha é recebido pela família na porta do presídio. Gabriel fica inquieto com o modo como Dalila tem se comportado. Laila mostra a gravação que fez do biomédico. Almeidinha, de posse do vídeo, acusa Dalila de mentir no exame de DNA. Podemos dar tchauzinho pra farsa?

–

Terça-feira, 20 de agosto – Almeidinha pega o biomédico

Dalila nega que tenha forjado o exame de DNA. Já sabendo que a coisa deu ruim, Gabriel ordena que o biomédico fuja da cidade. Almeidinha tenta descobrir o paradeiro do médico. Valéria (Bia Arantes) descobre as senhas de Norberto (Guilherme Fontes). Hussein (Bruno Cabrerizo) chama Helena (Carol Castro) para sair, deixando Elias (Marco Ricca) enciumadinho.

–

Helena termina com seu namoradinho, que volta para sua antiga esposa. Almeidinha interroga o biomédico.

Quarta-feira, 21 de agosto – Dalila é baleada

Sem muita escapatória, o biomédico denuncia Dalila e Gabriel. Valéria convida Camila (Anaju Dorigon) para fugirem juntas. Robson se recupera e procura por Dalila. Helena chama Russein pra um jantarzinho como quem não quer nada. Elias pede para Missade (Ana Cecília Costa) o aceitar de volta. Jamil se lembra quando supostamente teve uma noite de ~amor~ com Dalila. Robson atira contra Dalila.

–

Quinta-feira, 22 de agosto – Dalila está em coma

Depois de ir fundo na memória, Jamil garante a Laila que não dormiu com Dalila. Fauze (Kaysar Dadour) vê Robson fugindo da casa de Dalila e liga para a Polícia. A vilã da novela, baleada, é levada ao hospital. Missade faz a Kelly Key e diz que agora Elias vai poder só babar, pois ela não quer voltar com ele.

–

Rania (Eliane Giardini) sofre horrores ao ver Dalila em coma. Robson confessa a Almeidinha que não tem nada a ver com a morte de Paul (Carmo Dalla Vecchia). Norberto percebe que caiu num golpe e procura por Camila. Fairouz (Yasmin Garcez) chega ao Brasil e Dalila reage.

Sexta-feira, 23 de agosto – Dalila volta do coma

Norberto é avisado que ele precisa denunciar o roubo, e enquanto isso Valéria e Camila estão curtindo bons drinks na Europa.

–

Fairouz e Rania se conhecem. Helena e Hussein têm um climinha e se beijam. Elias fica desconfortável ao ver sua ex-mulher com o padre. Dalila acorda do coma.

Sábado, 24 de agosto – Dalila se enfurece ao ver Laila feliz

Tanto Fairouz quanto Rania comemoram a reação de Dalila. O padre fica inquieto ao saber que Missade não topou voltar com Elias. Dalila conta a Fauze que eles são irmãos, e por isso pede sua lealdade. Enciumado, Elias discute com o padre, que por sua vez aproveita para se declarar para Missade. Dalila fica possessa da vida ao ver Jamil, Laila e Raduan curtindo no parque como uma família feliz.