O surf “deu” um corpão para Fernanda Souza. E um namorado

Fernanda Souza

Foto: Marcelo Correa/Contigo

No último dia de gravação do humorístico Toma Lá Dá Cá, em 17 de novembro, Fernanda Souza demonstrava um misto de emoções. Por um lado, a atriz paulistana, de 25 anos, estava visivelmente triste com o término do programa. Durante as três temporadas da atração, a amizade entre o elenco era tão forte, que Fernanda definia o encerramento como o fim de um namoro gostoso. ‘Sabe quando a gente não quer terminar uma relação? É essa a sensação que estou sentindo”, disse.

A intérprete de Isadora garantiu que só cresceu na convivência com os colegas. Mas, antes, teve de provar que era capaz de dar conta do recado na pele da sensual personagem. “O Roberto Talma (diretor-geral) insistiu com o Miguel (Falabella, autor do programa) para eu fazer o papel. E ele questionava como eu faria uma loira gostosa se eu estava acima do peso. Foi aí que o Talma deu a sua palavra e garantiu que eu emagreceria a tempo”, conta.

O resultado do corpinho enxuto foi conferido desde o início de Toma Lá Dá Cá. Se antes do humorístico a atriz encarnava personagens considerados patinhos feios da trama, hoje, a bela faz tanto sucesso com seu visual, que é assediadíssima pelas revistas masculinas para posar nua. “Nem quis ouvir a proposta. Como sei que não me pagariam R$ 1,5 milhão, não vale nem a pena conversar. Não faria por menos. E o povo não paga isso”, diverte-se a atriz, que, diferentemente de outras celebridades, não se importa em revelar que está namorando. Apaixonadíssima pelo modelo João Paulo Alcântara,

Fernanda, que começou a frequentar assiduamente as aulas de surfe para ajudar a modelar o corpo, hoje credita ao esporte a conquista do namorado. “Ele também surfa. Além de um corpo legal, o surfe me deu, de quebra, um namorado”, brinca.

Agora, Fernanda conta as horas para curtir as merecidas férias com o namoradão. O destino? “De preferência um país que tenha altas ondas. Quero levar a prancha e surfar muito com o João. Pretendo manter a minha rotina de tomar café da manhã com ele, às 5h30, e às 7 h já estar me jogando no mar. Afinal, sou filha de Iemanjá”, brinca a loira.