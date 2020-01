‘O Sétimo Guardião’: Mirtes revela para Serro Azul o fetiche de Machado

Enquanto a treta com a fonte de água milagrosa continua rolando no fundo de ‘O Sétimo Guardião‘, o assunto mais polêmico da próxima semana na novela será a revelação do segredo de Machado (Milhem Cortaz). Isso porque Mirtes (Elizabeth Savalla), a maior futriqueira da cidade, tentará chantagear o próprio filho para garantir que ela não conte o fetiche com calcinhas do delegado da cidade.

Claro que a chantagem dá errado, Aranha (Paulo Rocha) expulsa Mirtes de casa e ela faz o que ameaçou: conta para todo mundo que o delegado Aranha gosta de usar calcinhas. Para uma cidade pequena como Serro Azul, uma denúncia como essa sobre uma autoridade cai como uma bomba.

Se quer saber mais sobre essa confusão de ‘O Sétimo Guardião’, sugiro que veja nosso resumão semanal da novela:

Segunda-feira, 25 de março – Olavo planeja destruir reservatório

Judith (Isabela Garcia) explica para Valentina (Lília Cabral) e Marcos Paulo (Nany People) todas as técnicas que Gabriel (Bruno Gagliasso) usava. Olavo (Tony Ramos) avisa que não quer mais saber da fonte. Gabriel e Valentina fazem as pazes. Olavo manda Sampaio (Marcello Novaes) causar uma explosão lá no reservatório de água da cidade, pra deixar o pessoal sem nem volume morto.

–

Terça-feira, 26 de março – Olavo procura Eurico

Robério (Heitor Martinez) aparece para Judith e conta que Olavo tem um plano de acabar com a cidade de Serro Azul. Esse aí deve ter chego hoje na novela.

–

Mirtes, nossa blogueirinha de Serro Azul, confronta Rita de Cássia (Flavia Alessandra) a respeito do fetiche do marido dela por calcinhas. Olavo faz uma proposta para Eurico (Dan Stulbach).

Quarta-feira, 27 de março – Mirtes chantageia Aranha

Eurico explica para sua esposa qual foi o plano proposto por Olavo. Gabriel pede para Aranha (Paulo Rocha) tomar alguma atitude e manter sua mãe Mirtes quietinha a respeito do segredo do delegado Machado (Milhem Cortaz). Feliciano (Leopoldo Pacheco) explica para Gabriel que é apaixonado pela mãe dele. Mirtes chantageia o filho para não contar o segredo.

–

Veja também



Quinta-feira, 28 de março – Mirtes abre a boca

Depois dessa palhaçada, Aranha expulsa a própria mãe de casa. Marilda (Letícia Spiller) começa a armazenar água, e Júnior (José Loreto) acha aquilo meio estranho. Mirtes procura um lugar pra ficar. Luz (Marina Ruy Barbosa) decide ajudar Murilo (Eduardo Moscovis) a procurar sua filha perdida que teve com Neide (Viviane Araújo). Cheia do rancor, Mirtes conta para toda a cidade o segredo do delegado.

–

Sexta-feira, 29 de março – Rita descobre sobre Irmandade

Com a imagem abalada, Machado se isola na delegacia. Gabriel convoca todos os guardiães para conversar sobre o caso do vazamento do fetiche das calcinhas. Mirtes consegue o quarto de Mattoso (Tuca Andrada) na pousada. Valentina suspeita que Olavo está tramando alguma coisa contra ela. Já sem nada a perder, Machado revela para sua esposa sobre a Irmandade.

–

Sábado, 30 de março – Valentina beija Sampaio

Feliciano confronta Gabriel para poder participar da reunião. O guardião-mor comunica que vai expulsar Machado da Irmandade secreta (que meio mundo já sabe que existe). Sampaio e Valentina se enfrentam, até que a megera BEIJA seu antigo comparsa. Isso mesmo que você leu: um beijo.

–

Revoltado, Sampaio humilha Valentina, que busca conforto em Murilo. Mesmo sabendo do perigo de mexer com a água, Olavo ordena que Sampaio exploda o reservatório.