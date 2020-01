O retorno do Helton ao ‘MasterChef Brasil’ foi uma comoção popular

Poucas manifestações na internet chegaram perto do barulho causado pelo retorno do Helton no ‘MasterChef Brasil‘. O jovem aspirante a cozinheiro tinha sido eliminado há algumas semanas, mas derrotou nove adversários numa batalha pelo avental do reality de culinária. O resultado? Festa com muitos GIFs pela web.

A primeira etapa da prova de repescagem foi feita em grupo, e Helton surpreendeu ao ficar em primeiro lugar com um time meio… hm… fraco. O desafio era fazer comida na brasa, e mesmo com Imaculada se perdendo todinha na hora de pendurar os frangos, o rapaz garantiu a vitória de seu time. Logo depois, o desafio foi inventar uma versão de Bife Wellington, prato bem complicado, e Helton conquistou os chefs justamente ao tentar reproduzir o original com suas técnicas.

Foi só os chefs anunciarem o retorno de Helton que a internet toda se uniu num único coro. Um dos memes mais utilizados foi justamente o que faz referência à icônica cena de ‘O Outro Lado do Paraíso‘ na qual Clara retorna à cidade de Palmas como uma pessoa poderosa, levando seus adversários ao desespero. Viu alguma semelhança?

Haila e Helton: MEU BROTP VOLTOU!!!!!!!!!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAA E O SATANÁS TEVE QUE ENGOLIR!!!!!!!!!!!! HAHAHAHAHA #MasterchefBR pic.twitter.com/qVmeH41b3u — Sérgio Santos (@ZAMENZA) June 17, 2019

fernando indo abraçar o helton falando que tava com saudade mas na prova das sopas queria que o helton passasse vergonha… a cara de pau pensa que ninguém lembra #MasterChefBR pic.twitter.com/s0svt4MfUl — r. (@pepisyien) June 17, 2019

#MasterChefBR *Helton saiu*

eu: NUNCA MAIS TORÇO PRA NINGUÉM

repescagem: a

eu: pic.twitter.com/xzaLPH0eF4 — matheus o mais lindo (@matheusspp1) June 17, 2019

#MasterChefBR

Eu semana que vem vendo o Helton subindo no mezanino com a Haila e vendo a Juliana se ferrando na prova. Eu creio pic.twitter.com/b4Fl4ec3iW — Letícia with an í 🦊 (@Letwitch1) June 17, 2019

Mas a coisa não vai ser tão simples para Helton. Alguns adversários, como Juliana N e Fernando, não ficaram muito felizes com o retorno. E, pra completar, Helton voltou daquele jeitinho, pois na prévia do próximo episódio já deu pra ver que ele vai poder colocar Juliana N em uma roubada de novo… e assim o fará. Esse ‘MasterChef’ promete continuar pegando fogo.