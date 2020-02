Novidades no CQC

Na foto, seis dos oito integrantes: Oscar Filho, Rafael Cortez, Mônica Iozzi, Marcelo Tas, Felipe Andreoli e Danilo Gentili

Foto: Agnews

Muitas novidades na volta do CQC (Custe o QueCustar) à tela da Band, após quase dois meses de férias: cenário mais clean e quadros inéditos. Só o horário é o mesmo: nas noites de segunda- feira, às 22h15. Marcelo Tas continua no comando do programa e Marco Luque e Rafinha Bastos o acompanham na bancada. “Este ano é importante, a gente está se preparando para surpreender bastante o público”, promete Tas. Trabalho Forçado, Cidadão em Ação, Luque Responde e As Piores Notícias da Semana são algumas das novas atrações.

Em Trabalho Forçado, uma pessoa é obrigada a fazer algo que nunca fez na vida. Por exemplo: um político ser garçom, jornalista ser lixeiro, cantor ser cabeleireiro… Cidadão em Ação é uma ideia antiga de Danilo Gentili, em que um motorista contratado bebe muito num bar, sai e entra num veículo escolar, sem crianças, para dirigir. “A gente quis saber se as pessoas iriam deixar o cara beber e dirigir”, explica Gentili. Em Luque Responde, Marco Luque irá responder às perguntas que os telespectadores lhe enviam pelo Twitter e As Piores Notícias da Semana vai tratar de assuntos quentes que acabaram de acontecer. “Será um quadro de bancada, em que vamos falar de coisas que surgiram pouco antes de o programa ir ao ar”, revela Marcelo Tas.

Outra novidade é que Rafinha Bastos cede o lugar no Proteste Já para Danilo Gentili, já que ele estará à frente do programa La Liga, que estreia em maio. “As externas serão longas, eu não conseguiria conciliar”, diz Rafinha. Já Felipe Andreoli e Rafael Cortez irão cobrir a Copa do Mundo. A África do Sul nunca mais será a mesma…