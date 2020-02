Novela Viver a Vida: Tereza entre dois amores

Tereza vai finalmente se abrir para

um novo romance

Foto: Divulgação

A vida de Tereza (Lília Cabral) não tem sido nada fácil. Ela amargou o final de um longo casamento, revoltou-se por ver o ex-marido substituí-la pela jovem e bela Helena (Taís Araújo) e ainda por cima enfrentou o acidente que deixou a filha Luciana (Alinne Moraes) tetraplégica. Mas a inteligente e corajosa ex-modelo vai dar a volta por cima e encontrar um novo amor.

Aberta para um novo amor

A reviravolta para Tereza vai acontecer depois que Luciana se casar com Miguel (Mateus Solano). A capacidade de superação da garota será um estimulo para ela refazer a própria vida. Inicialmente, Tereza atrairá o belo Felipe (Rodrigo Hilbert). Um romance entre os dois já estava previsto, mas não será com o jovem que ela irá ficar.

Aproximação com Maradona

Um novo e surpreendente pretendente irá entrar no universo de Tereza e será ninguém menos que o simpático Garcia (Mário José Paz), que se afastará de Dora (Giovanna Antonelli) quando a morena se envolver com Marcos (José Mayer). Aliás, será por causa desse caso que Tereza vai conhecer e se aproximar de Garcia.

Inicialmente, ambos se unirão para tentar separar Dora e Marcos, mas com o tempo descobrirão que têm muito em comum e começarão um namoro que promete surpresas e emoções e também provocará muito ciúme em Marcos e Dora.

Machão toda vida, Marcos não gostará de saber que a ex-esposa está tocando a vida e logo com o ex de sua atual companheira. Marcos acusará Tereza de se relacionar com o argentino apenas para se vingar dele e de Dora. Por sua vez, a morena não vai gostar de perder a admiração e a proteção de Maradona, principalmente porque, a essa altura, Dora estará se questionando se fez a escolha certa ao trocar a segurança oferecida pelo argentino pela paixão que sente pelo inconstante Marcos.

Apenas um fato pode vir a abalar o futuro da relação de Tereza e Garcia. A descoberta de que ele, e não Marcos, é o pai do filho que Dora espera.