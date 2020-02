Lucas

Foto: Rede Globo

O castigo do pai de Rafaela (Klara Castanho) já está traçado: o safado será assassinado em breve. Pois é, Lucas (Rogério Romera) se desespera com a mudança de Dora (Giovanna Antonelli) para o Rio de Janeiro e decide buscar outro meio para arrumar dinheiro. O bandido, então, tenta assaltar o restaurante de Garcia (Mario Jose Paz). Mas, atrapalhado, acaba se dando muito mal. Um dos seguranças do local atira e mata o safado. Para alívio de Dora, que se livra do chantagista.