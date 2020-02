Novela Viver a Vida: Jorge promete matar Miguel por causa de Luciana

Jorge acusará o irmão de se aproveitar

da fragilidade de Luciana

Foto: Divulgação

O clima vai pesar quando Luciana trocar Jorge (Mateus Solano) por Miguel. Apesar de se sentir inseguro em relação à convivência com a noiva depois que ela ficou tetraplégica, Jorge não aceitará ser trocado pelo irmão. E o acusará de ter se aproveitado da fragilidade da noiva para seduzi-la.

Com o orgulho ferido, Jorge garante que vai denunciar o irmão ao Conselho Regional de Medicina (instituição que fiscaliza o desempenho ético e moral dos médicos) e fará com que o seu diploma seja cassado. Furioso, Miguel se atraca com o gêmeo, que ameaça matá-lo se ele lhe tomar Luciana.