Novela Viver a Vida: Helena perde Bruno e Marcos

A modelo perderá o marido e o amante

Foto: Divulgação

Sem querer, Helena (Taís Araújo) se mete numa sinuca de bico. Enquanto tenta se decidir entre salvar seu casamento com Marcos (José Mayer) ou apostar num romance com Bruno (Thiago Lacerda), a modelo leva um fora do fotógrafo. É que o rapaz descobre que seu pai e o marido de Helena são a mesma pessoa. “Não deve demorar muito para isso acontecer e, certamente, Bruno ficará confuso”, conta Manoel Carlos. A princípio, ele decide não revelar nada para a modelo, temendo uma reação agressiva por parte dela. “Bruno vai tentar se afastar”, adianta o autor da novela. Helena não entenderá nada e, com raiva, decidirá ficar com Marcos mesmo. Só que aí… O empresário descobre que foi traído e, como já adiantamos, a agride fisicamente. Ele não perdoa a mulher de jeito nenhum, mesmo ela jurando que não foi nada demais. O casamento acaba. Mais tarde, Helena descobre que Bruno é filho de Marcos e entende o afastamento repentino do rapaz. Mas o rompimento não será definitivo. Pelo menos, não com Bruno. “Não acredito que ele desista definitivamente desse amor”, conclui o novelista.

