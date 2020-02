Novela Viver a Vida: Betina trai Gustavo com Carlos

Betina não vai resistir às

investidas de Carlos

Foto: João Miguel Junior/ Rede Globo

O mulherengo Gustavo (Marcello Airoldi) vai tomar uma tremenda lição em “Viver a Vida”. Infiel, ele está sempre tentando levar Malu (Camila Morgado), prima de sua esposa, para a cama. Mas o feitiço vai virar contra o feiticeiro. E Gustavo é quem vai ser traído por Betina (Letícia Spiller), que terá, sim, um caso com o belo Carlos (Carlos Casagrande).

Desconfiado do interesse da esposa pelo bonitão, o advogado, cheio de ciúme, passará a seguir Betina em todos os lugares, tal qual faz com a jornalista. Só que Betina, apesar de suas trapalhadas, conseguirá driblar a vigilância do marido e vai para a cama com o tremendo gato. Será que esse casamento tem futuro?