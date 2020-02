Novela Uma Rosa com Amor: Serafina Rosa aceita se casar com Claude

A união ajuda Claude a permanecer no país e Serafina a salvar o prédio onde mora

Foto: Divulgação

A doce secretária sempre sofreu com a solidão. E a chance de mudar isso surge quando Claude (Claudio Lins) a pede em casamento para conseguir um visto permanente no Brasil. Serafina Rosa (Carla Marins) fica encantada com a chance de se casar com o patrão francês, embora se preocupe com o fato de ele amar Nara (Mônica Carvalho) e a união ser apenas para salvar seus negócios. Com o aviso judicial de despejo do cortiço, Serafina acredita que o casamento pode ajudar a família e preservar o prédio onde mora. O empresário, então, providencia as papeladas da união com a moça.