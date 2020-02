Novela Poder Paralelo: Rafael declara seu amor a Maura

Rafael vai finalmente declarar o seu amor

Foto: Divulgação

Mais uma vez, Bruno (Marcelo Serrado) encontra Fernanda (Paloma Duarte) conversando toda animada com Rafael (Floriano Peixoto) e fica louco de ciúme. De nada adianta a loira explicar que está apenas discutindo detalhes importantes da construção de seu teatro com o arquiteto. O empresário destrata o suposto rival, que só não desiste da empreitada por amizade à atriz.

De fato, rola uma sintonia muito grande entre Rafael e Fernanda. Mas é só isso. Até porque o coração do bonitão já tem outra dona: Maura (Adriana Garambone). E isso é tão forte que, um dia, ao encontrá-la no bar do hotel, ele a convida para jantar. A morena brinca e desconversa. Contudo, na tarde seguinte, quando Rafael telefona e insiste de novo para que saiam juntos, ela acaba aceitando.

À noite, em um charmoso bistrô francês, o arquiteto confessa a Maura que está apaixonado por ela. Será que agora a bela vai se livrar do “fantasma” do ex-marido?

Por falar no cafajeste… Bruno voltou a transar com a excunhada, Vânia (Bete Coelho), que está se intrometendo nos negócios dele. O que o canalha não sabe é que Fernanda lhe dá o troco dormindo com Tony (Gabriel Braga Nunes). Lígia (Miriam Freeland), a namorada do agente, também não desconfia de nada. Ela está às voltas com o desaparecimento de Amanda (Michele Martins), sua estagiária, assassinada pela diabólica Laila (Luciana Braga), depois que descobriu os nomes dos envolvidos no tráfico de mulheres.