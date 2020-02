Novela Poder Paralelo: Marília perde o bebê

Berenice sente-se culpada pelo aborto

de Marília

Foto: Munir Chatack

Marília (Maria Ribeiro) conversa com a mãe e diz que a vinda de um bebê será importante para as duas. Imediatamente, Berenice (Sonia Guedes) responde asperamente à filha que ainda não superou a morte de Beto (Márcio Kieling) e que ninguém ocupará o lugar do rapaz na família.

Arrasada, Marília começa a sentir dores muito fortes e teme por sua gravidez. Téo (Tuca Andrada) se desespera com a situação da mulher e procura um médico, mas não consegue evitar que ela perca o filho. A notícia deixa Berenice se sentindo culpada pelo aborto de Marília.