Novela Caras & Bocas: Xico e Bianca fazem sucesso na televisão

O chimpanzé e a garota ficarão famosos após participarem de um desfile

Foto: Divulgação

A insistência de Bianca (Isabelle Drummond) em manter Xico (a chimpanzé Kheith) em cativeiro leva Gabriel (Malvino Salvador) a pegar pesado com a filha.

Um dia, ele põe a menina de castigo e a avisa: ela só poderá sair de casa quando entregar o macaco. Mas quem segura Bianca? A pestinha troca de roupa com Felipe (Miguel Rômulo) e foge para visitar o divertido bicho. Socorro (Elizabeth Savala) flagra o garoto com as roupas da neta e conta a Gabriel, que obriga Felipe a dizer o que Bianca está aprontando. E ele, sem saída, entrega: a gatinha planeja realizar uma parada com a participação do macaco para atrair compradores dos biscoitos de polvilho que pretende lançar.

Dafne (Flávia Alessandra) é a única a se orgulhar da esperteza da filha. O desfile acontece diante da igreja de Padre Guilherme (Joelson Medeiros) e atrai jornalistas e até a televisão. Mas, como diria a própria Bianca, o evento “é a treva!”. Isso porque Edgar (Júlio Rocha) tenta roubar Xico durante a apresentação e isso provoca a maior confusão.

No meio da muvuca, Socorro consegue libertar Xico dos capangas de Edgar, que volta para a casa de Denis (Marcos Pasquim). Nem assim Bianca desiste de Xico e vai atrás dele na residência do pintor. Traumatizado, o macaco não quer saber da sua “raptora oportunista”.

Arrasada com o prejuízo, a menina é incentivada por Felipe a tentar vender os tais biscoitos no dia seguinte. Reconhecida nas ruas, ela descobre que ficou famosa. E a popularidade repentina transforma os polvilhos em sucesso de vendas, o que significa que Bianca continuará disposta a enriquecer às custas do pobre e talentoso bichinho.