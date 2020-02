Novela Caminho das Índias: Surya descobre segredo de Opash

Surya inferniza a vida de Maya

Foto: Frederico Rozário

Amithab (Danton Mello) conta a Surya que Opash viajará de novo para os Emirados Árabes. O rapaz acha estranho porque o pai não diz que tipo de negócio irá fazer. Surya jura que desvendará o mistério.

Com a ajuda de Durga (Paula Pereira), ela mexe no cofre da família e acha a passagem do sogro para o Brasil.

Não bastasse, conclui que o filho de Duda é de Raj. Além de entender que Opash vai ao Brasil por causa do neto, Surya ainda usa a informação para ter Maya em suas mãos.