Novela Caminho das Índias: O emocionante encontro de Shankar e Opash

Shankar e Opash descobrem que são pai e filho

Foto: João Miguel Junior/ Rede Globo

Cansada da constante rivalidade entre Opash (Tony Ramos) e Shankar (Lima Duarte), Laksmi (Laura Cardoso) acaba revelando aos dois que eles são pai e filho. O choque do comerciante é tão violento que a primeira reação dele é rejeitar o generoso brâmane. No entanto, o respeito às tradições, que obriga os indianos a nunca questionar a atitude dos mais velhos, e a emoção de Shankar ao descobrir que teve um filho com o grande amor de sua vida, amolecerão o coração duro de Opash. Numa conversa comovente, Shankar conquistará o amor do filho ao garantir que sente muito orgulho de ser pai dele. Os dois trocarão um abraço extremamente terno e o sábio será aceito na família Ananda. Afinal, lá estão seus netos, nora e até a bisnetinha Anusha (Karina Ferrari).

Com o tempo, a sabedoria de Shankar e sua história de amor com Laksmi terminarão levando Opash a aceitar como neto o pequeno dalit Niraj, fruto da relação de Maya (Juliana Paes) com Bahuan (Márcio Garcia) e criado com tanto carinho pelos parentes de Raj (Rodrigo Lombardi).