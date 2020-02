Novela Caminho das Índias: Bahuan persegue e chantageia Maya

Bahuan quer se vingar de Maya

Foto: Frederico Rozario

No mesmo dia em que chegam ao Brasil, Maya (Juliana Paes) e Raj (Rodrigo Lombardi) são convidados para um jantar na casa de Ramiro (Humberto Martins). Como sabe que Bahuan (Márcio Garcia) estará lá, a indiana faz de tudo para convencer o marido a deixá-la longe da festa. Mas Raj faz questão da presença dela e Maya fica sem saída… Só que, antes mesmo do encontro do trio, Bahuan começa a perturbar o casal.

Ele pede a Pedro (Alexandre Liuzzi) que descubra o hotel em que os dois estão e telefona para eles. Nas duas primeiras ligações, Raj atende e o dalit bate o telefone na cara do rival. Na terceira, Maya é quem pega o aparelho, mas, ao reconhecer a voz de Bahuan, ela também desliga. A atitude só aumenta a raiva do dalit.

No jantar de Ramiro, ele a segue com o olhar, faz observações de duplo sentido e, a partir daí, não a deixa em paz. Bahuan ameaça contar sobre o namoro deles a Raj caso Maya não fique a sós com ele. A perseguição não para aí. Bahuan joga Maya contra o marido ao contar que Raj é pai do filho de Duda (Tania Khalill).

Maya perde a confiança em Raj e, sentindo-se nas mãos de Bahuan, acaba fazendo suas vontades: marca encontros escondidos, passa a falar com ele por telefone constantemente e… claro, Raj começa a suspeitar da esposa. Pelo visto, o inferno de Maya está apenas começando!