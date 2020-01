No Mais Você, Tereza brinca que tentou impedir filho de casar durante BBB

Como acontece em todas as quartas-feiras pós-paredão, Ana Maria Braga recebeu o eliminado do BBB19 para uma conversa sobre o jogo e tudo mais. A competição no reality não anda assim tããão animada, mas pelo menos a entrevista com Tereza acabou revelando uma história inusitada.

Durante o café-da-manhã com a eliminada, Ana Maria Braga exibiu algumas fotos do casamento do filho de Tereza. A cerimônia, que aconteceu durante o confinamento da mãe, teve uma pequena surpresa: embaixo da roupa social, o rapaz usou uma camiseta com o rosto da mãe como forma de homenagem.

Veja também





Ana Maria perguntou para a convidada a respeito desse casamento, e Tereza contou que, a princípio, o filho foi contra sua participação no BBB19. Porém, após uma conversa, ele concordou com o confinamento da mãe, mas disse que não iria cancelar o casamento (já previsto para acontecer durante o período de enclausuramento). Tereza disse que tinha a esperança de que o casamento fosse adiado para esperar que ela saísse do programa, mas isso não aconteceu.

Tereza brincou até que tentou “subornar” o filho dando um carro de presente. Quando a sister faturou um automóvel em uma prova do anjo, ela deu o veículo de presente ao filho que iria se casar, e disse que tinha esperança do casamento ter sido adiado. “Fiquei sem o carro e sem ver o casamento“, brincou.