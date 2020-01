Neymar assume namoro com Bruna Marquezine

Bruna e Neymar: juntos mais uma vez!

Foto: Reprodução/Instagram

Depois dos boatos da última semana de que Neymar e Bruna Marquezine teriam reatado o relacionamento, o jogador acabou com as dúvidas e, neste domingo (25), assumiu que ele e a protagonista da novela Em Família estão namorando novamente. “A gente sempre esteve junto”, declarou o craque do Barcelona no quadro “Na Boca da Galera”, do Domingão do Faustão.

Separados desde fevereiro, Neymar e Bruna evitavam falar sobre o término do namoro e sobre uma possível reconciliação. No entanto, desde a volta do camisa 10 da Seleção ao Brasil no último domingo (18), o casal já foi visto várias vezes juntos. No início da semana, Neymar teria se encontrado com Bruna na festa de comemoração dos 100 capítulos da novela das 21h e, na última sexta-feira (23), uma fã disse ter visto os dois entrando no shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, em direção ao cinema. “Este assunto está resolvido faz tempo”, finalizou o craque, que se apresenta amanhã ao técnico Felipão.