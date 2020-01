Ravi chegou! Nasce o primeiro filho do DJ Alok e Romana Novais

Nasceu na manhã desta sexta-feira (10), em São Paulo, o primeiro filho do DJ Alok e Romana Novais, o Ravi.

Segundo a assessoria de imprensa do DJ, tanto Romana quanto o pequeno estão bem. “Ravi, filho de Alok e Romana, nasceu de parto normal humanizado hoje (10) às 8h20. As contrações se iniciaram de madrugada. Mãe e filho passam bem e Ravi já está mamando no peito”.

Antes da chegada do bebê, Romana estava organizando tudo para que ele viesse ao mundo e compartilhou com seus seguidores no Instagram. De acordo com Leo Dias, Romana começou com as dilatações na quinta-feira e entrou em trabalho de parto.

Recentemente, o casal se tornou alvo de memes nas redes sociais, após o DJ afirmar que não queria que Ravi nascesse antes do dia 20 para não ser do signo de aquário. Em seguida, eles já explicaram que era apenas uma brincadeira, já que Romana é aquariana.

