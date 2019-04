Alok emociona ao ter bela atitude com fã deficiente visual

O DJ Alok, conhecido não só pela fama nos palcos mas também por suas bondosas atitudes, fez bonito mais uma vez ao surpreender um fã deficiente visual. O momento aconteceu durante uma participação do artista no Caldeirão do Huck do último sábado, dia 27.

A atração trouxe uma reportagem contando a história de Paulinho, um jovem garoto que sonhava em conhecer o DJ. “Sou fã do DJ Alok. A música é o que me faz feliz”, afirmou o menino, que tem deficiência visual e motora, decorrentes de uma paralisia cerebral sofrida quando bebê.

Ele ficou famoso por aparecer na internet cantando um dos maiores sucessos do brasileiro, a música “Hear Me Now“. O menino teve seu pedido atendido por Luciano Huck, o que rendeu um encontro entre os dois.

Alok aproveitou o momento para convidar Paulinho para participar de seu mais recente show, em Minas Gerais, que contou com a presença de 70 mil pessoas, no Estádio do Mineirão.

“Muito muito emocionante! Obrigado por proporcionar esse momento tão especial! Você é f###!Paulinho & Fernando são dois exemplos! Pura LUZ!”, comentou o DJ.

