Nasce bebê de Luiza Possi

A cantora Luiza Possi deu à luz seu primeiro filho, Lucca neste sábado, 29 de junho. O bebê é fruto do relacionamento da artista com o diretor Cris Gomes. Em seu Instagram, a cantora deu pistas da chegada do menino com um post com a legenda “é hoje!”. Ele nasceu às 17h26, com 2,5 kg.

No início da noite, Luiza já dividiu com os fãs lindas imagens do parto de Lucca. “É uma felicidade sem explicação”, escreveu.