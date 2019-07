Luiza Possi mostra rostinho do filho recém-nascido em vídeo

Luiza Possi deu à luz ao seu primeiro filho com o diretor Cris Gomes. Lucca nasceu no último sábado (29), às 17h26, com 2,5 quilos no Hospital São Luiz, em São Paulo.

A nova mamãe publicou um vídeo em que aparece amamentado o recém-nascido. “Nunca senti tanta paz. Nunca experimentei a plenitude até esse momento”, escreveu a cantora.