O novo namorado de Débora Nascimento

Débora Nascimento está de namorado novo, segundo informações do jornal EXTRA. O novo amor é o ator João Vicente de Castro. De acordo com a publicação, os dois ficaram em clima de romance na festa de aniversário da diretora Maria de Médicis, que aconteceu no fim de maio no Rio.

Os dois passaram então a sair juntos e foram super discretos. João teria dito a amigos próximos que não pretende assumir a relação tão cedo por conta de toda polêmica que envolveu o término do casamento de Débora com José Loreto.

