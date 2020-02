“Não sabia que poderia engravidar aos 46 anos”, disse Halle Berry à CONTIGO!

Em visita ao Rio, a atriz posa para Contigo! no Copacabana Palace

Foto: Marcos Pinto / CONTIGO!

Ela nem parece ter 46 anos. Também nem parece estar grávida de três meses do segundo filho! Considerada umas das atrizes mais sexies de sua geração, Halle Berry, que entrou para a história ao ser a primeira negra a levar o Oscar de Melhor Atriz, em 2002, e é conhecida pela personagem Storm (Tempestade) de X-Men, desembarcou no Brasil na quarta-feira (10) linda com sua barriguinha.

Halle veio ao país pela primeira vez, para divulgar o filme Chamada de Emergência, que estreou no Brasil na sexta-feira, 12. Mãe de Nahla, 5, da relação com o modelo Gabriel Aubry, 37, ela não planejava essa segunda gestação, desta vez com o noivo, o ator francês Oliver Martinez, 47, com quem está desde 2010. Mas garantiu estar feliz da vida. “Não sabia que poderia engravidar aos 46 anos, achava que não era mais possível nesta idade”, brincou a atriz em entrevista à CONTIGO!, no Copacabana Palace, onde ficou hospedada.

No Rio de Janeiro por apenas três dias, Halle lamentou não conseguir ir à praia, mas já faz planos para voltar. ‘É muito bom acordar olhando para o mar. Sou uma menina de praia, baby, adoro o sol. Pena que não deu tempo de ir caminhar um pouco na praia, mas quero voltar aqui com minha família, quem sabe”, disse ela, que, na sexta-feira (12), visitou o Pão de Açúcar.

