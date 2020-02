Murilo Rosa: “Quero que as pessoas sejam seduzidas pelo vilão Élcio”

Murilo Rosa está dividindo seu tempo entre o vilão Élcio e seu filho caçula, Artur, de um mês

Acostumado a ser visto na pele de mocinhos, Murilo Rosa, 42 anos, tem provocado raiva em muitos espectadores como o capitão Élcio de “Salve Jorge“. Mas, para quem não se lembra, esta não é a primeira vez que o ator interpreta um vilão. Em seu primeiro papel de destaque na Globo, o bonitão fez atrocidades como Amadeu, em “Chiquinha Gonzaga” (1999), de onde emendou em uma sequência de personagens bonzinhos.

Depois de tantos mocinhos, era um desejo fazer um vilão?

Comecei fazendo um vilão na Globo, o Amadeu, em Chiquinha Gonzaga. Mas era um desejo, sim! Quando acabei Araguaia, pensei: agora quero fazer um vilão! E pedi para todo mundo um personagem assim. Quando o Marcos Schechtman me chamou para o Élcio, topei na hora. Eu já estava reservado para outra novela, mas, como a produção não tinha previsão de início, falei: ‘Vamos nessa!’

O público está aceitando bem a versão vilão?

No cinema, já fiz vários papéis diferentes. O público quer te ver também de outra forma. O Élcio é um cara envolvente. Quero que as pessoas se sintam seduzidas por ele a ponto de pensar: ‘Poxa! Mas eu estava gostando desse cara’.

Você já esbarrou com muitos “Élcios” por aí?

Já. Existe gente de todos os tipos, em todas as profissões. Tem uma pessoa, que eu não vou falar o nome, que é o verdadeiro Élcio!

Flávia Alessandra revelou que colocou a farda para o Otaviano Costa. Você e a Fernanda já usufruíram do fetiche?

Não vou ficar aqui falando dos fetiches que tenho com a minha mulher, pois iríamos ficar aqui por muito tempo. Mas percebo que a farda desperta alguma coisa, sim. Acho até que a Gloria colocou este universo da cavalaria exatamente por isso. Que é um mundo de sedução. Já fiz outros militares e sinto que desperta, sim, um fetiche.

Ouve comentários ousados do público feminino?

Não, ouço de amigas mesmo. Eu as vejo comentando que a farda ‘dá uma coisa!’ Acho que o Élcio se aproveita disso para fazer as coisas que ele quer.

E com o ritmo acelerado das gravações, está dando para curtir a chegada do filho caçula, Artur, de apenas 1 mês?

Essa é uma novela muito grande e a fatia do bolo é dividida, então, não sobrecarrega ninguém. Nem quem tem muitas cenas fica comprometido tanto assim. Eu acho que vai dar para participar direitinho das duas funções.