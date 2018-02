Morre, aos 85 anos, ator e diretor Oswaldo Loureiro

A notícia da morte de Oswaldo Loureiro, 85 anos, se confirmou com a bonita homenagem de sua sobrinha, Mônica Loureiro, em suas redes sociais na manhã deste sábado. O ator e diretor sofria de Alzheimer.

“Nesta madrugada, Deus achou que era hora de meu tio Oswaldo Loureiro Filho partir e viver ao Seu lado para toda a eternidade…“, escreveu Mônica Loureiro em seu Instagram e Facebook.

“Sinto-me triste e agradecida ao mesmo tempo! Peço a todos orações para ele e que Deus acalente nossos corações, em especial da minha tia Madalena Azevedo Loureiro, minha prima Claudia Loureiro de Brito e meus priminhos, seus netos! Descanse em paz, Tio Oswaldo”, disse ela em seu perfil do Facebook e Instagram.

Nascido em 1932, no Rio de Janeiro, Oswaldo trabalhou em mais de vinte novelas da Rede Globo. Entre elas, “Sangue e Areia” (1968) e “Véu de Noiva” (1969), “Roque Santeiro” (1985) e “Que Rei sou Eu?” (1989). No cinema, atuou em mais de 30 filmes e seu último trabalho foi na novela “A lua me disse”, em 2005.

O velório acontece na tarde deste sábado, em São Bernardo do Campo, seguido de cremação.