Milena Toscano fala à revista GLOSS sobre a carreira e comenta a morte do irmão

Milena Toscano fala sobre a dor de perder alguém querido

Foto: Reprodução/GLOSS

Milena Toscano estampa a capa da revista GLOSS do mês de março. A bela revela seu lado camaleoa e comenta os desafios que já encarou pela profissão. No filme Olga, Milena teve que raspar a cabeça e emagrecer oito quilos para viver uma judia que vai para um campo de concentração.

Milena, que está solteira há sete meses, afirmou que tem se dedicado a aprender a ser só e que adora ficar no seu cantinho. Apesar da imagem de mulherão fatal, a atriz não é bem assim. “Na verdade eu sou uma velhinha de 80 anos que adora ficar em casa cozinhando”, brincou a atriz.

Bem-humorada, a bela só tira o sorriso do rosto quando o assunto é a perda do irmão Rodrigo, que há 11 anos morreu em um acidente de carro. Apesar de se dizer em eterno luto, a atriz diz que a tragédia uniu ainda mais a família. “Saudade não passa. É como uma unha encravada: você se acostuma com a dor”, afirma Milena.



O novo José Mayer

Um presentão para o mês das mulheres: Caio Castro!

Foto: Reprodução/GLOSS

No mês da mulher, a GLOSS preparou também um presentinho para as leitoras: uma entrevista com Caio Castro, o galã da novela Ti-ti-ti. Cada vez mais distante do personagem Bruno, de Malhação, Caio cresceu e apareceu.

Aos 22 anos o ator comemora o sucesso do personagem Edgar e ainda ri do título de “novo José Mayer” que lhe deram no corredores da Globo, já que seu personagem conquistou cinco corações em uma única novela. Mas, para ele, a fama também tem um lado bem ruim. “É legal ser querido, mas está difícil achar alguém que me queira pelo que sou. Tem muita gente malintecionada que quer ficar por status, grana, essas coisas”, reclama o ator.

Além do bate-papo com o gato Caio Castro, a GLOSS ainda traz uma entrevista com a cantora Shakira, que deve desembarcar no Brasil neste mês para a turnê de shows de seu novo disco, Sale el Sol.



Shakira se prepara para uma turnê de shows pelo Brasil

Foto: Reprodução/GLOSS

A musa colombiana se mostra uma mulher como todas as outras: fala sobre os dias em que se sente cansada e infeliz, diz não ser nenhuma heroina e ainda revela que prefere ser a namorada a ser a esposa. “Acho que os caras ficam descuidados e preguiçosos quando se casam”.

A cantora, que ostenta um corpão de dar inveja, defende que é possível, sim, ser feliz com um visual mais cheinho. “Eu me sinto bem como sou hoje, mas também me sentia há 15 anos quando era gordinha e morena. Não tento ser perfeita, não sonho com uma beleza impecável. Beleza vem de dentro”, afirma Shakira.

Histórias de quem quase mora junto

A edição deste mês da revista ainda traz uma matéria com relatos de mulheres que moram sozinhas, mas se dividem entre a própria casa e a do namorado.

A opção de não morar juntos faz com que elas carreguem sempre uma mala ou tenham que duplicar as roupas, escovas, produtos de higiene… Mulheres que optaram por manter seu espaço contam como é a sensação de ter duas casas.

