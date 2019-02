Meghan Markle diminui agenda na reta final da gravidez

À espera do primeiro filho, Meghan Markle e o príncipe Harry têm uma agenda cheia de compromissos reais. Para descansar na reta final da gestação, a duquesa deve começar a diminuir o número de aparições nas próximas semanas.

Segundo a revista US Weekly, Meghan começará a licença maternidade das funções reais antes mesmo do nascimento do bebê, previsto para abril deste ano. Apesar de ser cheia de energia e bom humor, a duquesa não seria boa em saber “pisar no freio”, de modo que Harry estaria tentando garantir que ela não trabalhe demais nessa fase da gestação.

+ Meghan Markle terá uma doula durante seu parto

“Harry está de olho para garantir que ela não trabalhe demais, porque ela não é a melhor em saber quando pisar no freio – esse será o trabalho de Harry. Ele vai se certificar de que ela não está fazendo coisas demais quando eles entrarem nas últimas semanas”, revelou um porta-voz da realeza.

Leia também: Cauã Reymond tem um irmão veterinário tão bonito quanto ele