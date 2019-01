A rainha está dando uma ajudinha com a mudança de Harry e Megan

Meghan Markle e o Príncipe Harry já estão decorando toda a casa de Frogmore Cottage, em Windsor, para receber o bebê. O casal já está em busca das obras de arte que vão fazer parte da coleção privada deles.

A rainha Elizabeth vai ajudar muito os dois nessa questão. A monarca presenteou Harry e sua esposa com uma obra de arte, que deverá ser escolhida dentre sua própria coleção.

“Eles foram presentados com uma lista de obras que estão disponíveis para eles”, disse uma fonte do palácio.

Meghan e Harry não vão sofrer com a falta de opções, já que a coleção da rainha conta com mais de um milhão de obras. Dentre os artistas estão seis de Rembrandts, mais de 50 quadros de Canaletto, 600 desenhos de Leonardo Da Vinci e cerca de 20 quadros de Michelangelo. A coleção também conta com quadros mais contemporâneos, como os trabalhos de Andy Warhol e Anish Kapoor.

Essa não é a primeira vez que a rainha presenteia Meghan, já que desde que ela entrou para a família real, a duquesa já recebeu alguns presentes da monarca. Dentre eles estão um par de brincos que a duquesa utilizou em sua primeira aparição real, em Chester, no ano passado.

