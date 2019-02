Meghan Markle terá uma doula durante seu parto, diz site

Meghan e Harry estão esperando o primeiro filho do casal. Até que ele venha ao mundo, os dois não dispensam a ajuda de profissionais para proporcionar uma gestação segura à Duquesa de Sussex.

Segundo o veículo Us Weekly, o casal foi visto inúmeras vezes se consultando com uma doula. A especialista é conhecida por auxiliar no suporte emocional da mulher grávida, tanto antes quanto após o parto.

“Meghan está focada em trazer calma e energia positiva para seu parto. Ela acredita bastante nesta profissional”, contou uma fonte próxima ao portal.

O bebê está previsto para nascer em abril deste ano.

O papel de uma doula

Buscando partos humanizados, muitas mulheres pensam que a presença da doula dispensa uma equipe médica. No entanto, é importante ressaltar que um dos pilares da humanização do nascimento é a presença de uma equipe multidisciplinar, composta por um médico obstetra, enfermeiras obstétricas, pediatra e doulas.

“O papel da doula é oferecer suporte e explicar à mulher as opções que ela tem. Ela não tem capacidade técnica para realizar o parto. Claro que esta decisão é particular de cada mulher. Não podemos forçá-la a ter uma equipe humanizada, que na maioria das vezes é particular, mas a ética das doulas não encoraja o parto desassistido”, afirma a fotógrafa Ariane Chiebao, que após um curso de doula, se dedica a registrar com delicadeza partos naturais.

