Cauã Reymond tem um irmão veterinário tão bonito quanto ele

Se você já acha a beleza do ator Cauã Reymond daquelas de deixar a gente de boca aberta, espere então até saber que é uma qualidade genética!

Acontece que os internautas descobriram as redes sociais Pável Reymond, veterinário e irmão mais novo do global.

Longe dos holofotes, Pável se formou em veterinária e montou, em sociedade com outros amigos, uma marca de bonés e camisetas. Em seu Instagram é possível conferir vários cliques, até mesmo ao lado do irmão. E muita gente acabou apontando a semelhança entre os dois, principalmente no sorriso. Confira:

Recentemente, os irmãos perderam a mãe, Denise Reymond, para um câncer. Reservado, Cauã não falou sobre o assunto nas suas redes sociais e poupou até amigos mais próximos sobre a perda. Em seu Instagram, Pável publicou um vídeo com uma bela homenagem em família, confira:



E você, achou os dois parecidos?