Marjorie Estiano está concorrendo ao Emmy Internacional e estamos vibrando

O Emmy Internacional é uma premiação televisiva que visa contemplar a produção audiovisual de todos os países que não são os EUA (eles já têm seu próprio Emmy). A lista de indicações da premiação de 2019 foi revelada esta manhã e, embora a Globo tenha aparecido em menos categorias se comparada a anos anteriores, vamos ter Marjorie Estiano concorrendo nesta premiação.

Graças ao papel de Carolina na série ‘Sob Pressão‘, Marjorie Estiano foi indicada à categoria de melhor atriz. Ela disputará com a indiana Radhika Apte, a britânica Jenna Coleman e a húngara Marina Gera. Para se ter uma ideia do prestígio de ser indicada como melhor atriz, apenas uma brasileira ganhou o Emmy Internacional nessa categoria desde a criação do prêmio: Fernanda Montenegro por seu papel em ‘Doce de Mãe’. É uma grande responsabilidade, mas confiamos no ótimo desempenho de Marjorie na série médica da Globo.

Mas não é só ‘Sob Pressão’ que está sendo prestigiada, outras produções brasileiras estarão concorrendo ao Emmy Internacional: um especial do Porta dos Fundos disputa em melhor comédia, o ator Raphael Logam concorre pela série ‘Impuros’ e a minissérie ‘Se Eu Fechar Os Olhos Agora‘ aparece em minissérie.

Pelo segundo ano consecutivo, nenhuma novela brasileira entrou na disputa por melhor telenovela. A última estatueta para o Brasil veio em 2016 com ‘Verdades Secretas‘, e a vencedora do ano passado foi ‘Ouro Verde‘ de Portugal (atualmente exibida pela Band).