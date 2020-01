Marina Ruy Barbosa ganha festa de aniversário surpresa

A atriz Marina Ruy Barbosa ganhou uma festa surpresa no seu aniversário

Foto: Divulgação/ Instagram

Lindinha! Comemorando seus 19 aninhos, Marina Ruy Barbosa teve um dia cheio de supresas. Tudo começou logo de manhã, quando ao acordar, se deparou com um belo buquê de rosas vermelhas, além de um reforçado café especial. “Acordei mais velha e mais feliz”, postou a atriz em seu Instagram.

Ela, que estará na próxima trama das nove Império, no papel da periguete do bem Maria Isis, também ganhou bolo – um naked cake sensacional – e uma minifesta supresa realizada por Klébber Toledo, seu namorado, com a ajuda de seus pais.

“Passando o dia com a natureza e com a família. Muito bom se sentir tão amada”, publicou Marina ao agradecer a todos por ter recebido muitos mimos neste seu dia especial.

Em seu Instagram, Klébber também homenageou a amada: “Parabéns!!! Hoje é o seu dia meu amor… Nem sempre sou bom com as palavras, mas basta você me olhar nos olhos para entender tudo o que eu sinto por você…não imagina o quanto te ver feliz me faz feliz. Amo você. PARABÉNS”.

Confira o bolo:

//instagram.com/p/p39m4Mnn4w/embed/

O café da manhã reforçado:

//instagram.com/p/p3sGXinn93/embed/

E o casal apaixonado:

//instagram.com/p/p4PS9JNFBw/embed/