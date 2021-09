Morre Marina Miranda, atriz da “Escolinha do Professor Raimundo”

A atriz Marina Miranda, de 90 anos, morreu nesta segunda-feira (20) no Rio de Janeiro. Ela estava internada em coma irreversível no hospital público Miguel Couto no domingo (19), mas foi transferida para o Centro de Emergência Regional (CER) do Leblon, onde faleceu hoje.

“A direção do Centro de Emergência Regional (CER) do Leblon lamenta informar que a paciente Marina Miranda faleceu na noite desta segunda-feira (20). Ela estava internada na unidade, com quadro grave, desde o dia 19”, lamentou o hospital por meio de uma nota.

Na trajetória da artista estão as personagens Crioula Difícil, do humorístico Balança mas não cai (Rede Globo) e Dona Mandala/Charanga, da Escolinha do Professor Raimundo (Rede Globo).

No último domingo (19), Sylvia Miranda informou aos fãs que sua mãe estava internada em estado grave. “Infelizmente, minha rainha, minha mãe entrou em coma devido ao Alzheimer e o estado está irreversível. Ela está com tuberculose, escara na 3 derme, infecção urinária, pulmonar. Peço ajuda e orações para que seja removida da UPA para um hospital particular para que sua partida seja digna. Eu acredito em milagres. Obrigada a todos”, escreveu nas redes sociais.

Na segunda (20), a atriz chegou a ser transferida para um hospital particular, segundo informações dadas por Sylvia. No entanto, o caso se manteve inalterado e Marina veio a falecer. “Obrigada por todo amor enviado a mim e à mamãe”, escreveu a filha da artista na ocasião.