Mariana Ximenes adora ser vilã

Mariana Ximenes está no ar com a Clara

de “Passione”

Foto: Reprodução/ VIVA!MAIS

De mocinha à malvada

Com biótipo característico das boazinhas da ficção, Mariana Ximenes comemora a chance de dar vida à Clara, de Passione, sua primeira vilã em novelas. Empolgada com o desafio, a atriz não esconde a felicidade: “Personagens instigantes são os que mais me interessam, e ela é assim, deliciosa. Acho um tesão poder interpretá-la!”.

A nova Nazaré?

Disposta a não fazer feio no horário nobre, Mariana, aconselhada pelo autor da trama, Sílvio de Abreu, foi longe na composição de Clara. “Ele falou para eu assistir a todos os filmes de Bette Davis”, contou a atriz, que também usou como fonte de inspiração as estrelas nacionais. “Existem, também, as nossas inesquecíveis vilãs. Por exemplo: Renata Sorrah, que fez a Nazaré em Senhora do Destino, Gloria Pires, como Maria de Fátima em Vale Tudo, e a Flora, feita por Patrícia Pillar em A Favorita, que pude até ver mais de perto”.

Repaginada

Com cabelos mais compridos e roupas ousadas, ela garante que as mudanças no look não a incomodam. “Não tenho preferência quanto ao visual dos meus personagens. Roupas, cabelos… O que quero é servi-los. Agora, quando não estou trabalhando, relaxo: não pinto, não corto, deixo natural.”

Segredo da felicidade

Apesar da vida atribulada por conta do ritmo intenso das gravações, a bela faz questão de tirar um tempinho só para si. Sempre que pode, corre para a praia. “Um mergulho no mar renova e purifica qualquer um”, garante a atriz.